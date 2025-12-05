Museo Egizio, la tomba di Kha e Merit sotto una nuova luce, Christillin: “È il nostro regalo di Natale” [FOTO]

“Ci facciamo un regalo di Natale. È stato fatto un lavoro unico, con un’illuminazione nuova e meravigliosa e abbiamo cambiato il modo di esporre gli oggetti”. Così commenta la presidente della Fondazione Museo Egizio, Evelina Christillin. La tomba della coppia della classe scribale egizia vissuta circa 3500 anni fa a Deir el-Medina venne scoperta 120 anni fa da Ernesto Schiaparelli e oggi al Museo Egizio potrà essere visitata secondo un percorso innovativo.

Nuove luci e informazioni

Nuove luci, infografiche, magazzini a vista dei tessuti e una teca anossica da 14 metri per il Libro dei Morti, primato mondiale nella conservazione dei materiali organici. L’assenza di ossigeno infatti rappresenta una delle strategie più efficaci di conservazione preventiva capace di eliminare le infestazioni biologiche e di insetti in ogni stadio di sviluppo. È accompagnato da infografiche che raccontano le 33 formule magiche del manoscritto.

All’interno della tomba si trovano 460 reperti tra sarcofagi, mobili, tessuti, indumenti (compresi di 50 perizomi e 15 tuniche perfettamente conservate di Kha, ndr) oggetti di uso quotidiano e persino giochi da tavolo.

"È meraviglioso, tra l'altro io l'ho sempre detto che non mi darò pace finché 60 milioni di italiani non lo visiteranno perché è l'unico corredo intatto fuori dall'Italia. I libri di storia dell'arte non ne parlano, per questo ho deciso di scrivere questo libro per i ragazzi delle medie, in cui Kha ha una parte centrale" commenta il direttore, Christian Greco.

Intervento da 350 mila euro

L’intervento è stato possibile grazie alle donazioni di privati tra cui 500 donatori e donatrici che hanno partecipato alla raccolta fondi “Oggetti quotidiani, storie straordinarie”. Nello specifico 350 mila euro è stato il costo totale dell’intervento di cui 50 mila euro messi dal Museo, mentre 300 mila euro derivanti dal crowdfunding.

Tra queste donazioni si trovano due delle porzioni più importanti: 55 mila euro donati da un privato cittadino e 150 mila che arrivano addirittura dagli Stati Uniti, devoluti dalla cittadina americana Marjorie M. Fisher.

Novità in arrivo a febbraio

Il 15 febbraio in occasione dei 120 anni dalla scoperta della tomba, la Biblioteca Nazionale di Francia preseterà al Museo Egizio per sei mesi il Libro dei Morti di Merit che sarà esposto insieme a quello di Kha. "Stiamo anche lavorando per far arrivare il Piramillion della tomba dal Museo del Louvre" conclude Greco.