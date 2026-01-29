The Rip - Soldi sporchi: Damon e Affleck di nuovo insieme tra corruzione e sospetti

TITOLO: The Rip - Soldi sporchi

TITOLO ORIGINALE: The Rip

CASA DI DISTRIBUZIONE: Netflix

ANNO DI PRODUZIONE: 2026

PAESE DI PRODUZIONE: USA

CASA DI DISTRIBUZIONE: Netflix

GENERE: Azione, thriller

REGIA: Joe Carnahan

CAST: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins, Kyle Chandler, Néstor Carbonell, Lina Esco.

DURATA: 115 minuti

TRAMA

Una squadra di poliziotti di Miami trova milioni di dollari in contanti in un nascondiglio abbandonato. I rapporti di fiducia tra colleghi vacillano e dilagano i sospetti all'interno in un quadro di corruzione infamante.

RECENSIONE

Il duo di Will Hunting-Genio ribelle costituito da Matt Damon e Ben Affleck si ricostituisce nella produzione Netflix The Rip-Soldi sporchi, dopo che avevano di nuovo lavorato insieme nel bel film Air. In questa occasione interpretano un duo di poliziotti che si ritrova ad affrontare la criminalità di Miami e la corruzione di alcuni colleghi.

The Rip-Soldi sporchi è un thriller poliziesco con uno stile alla Micheal Mann mixato con il genere noir. Il regista Joe Carnahan preferisce uno stile poco luminoso, utilizzando per la maggior parte della durata del film una luce buia che rende The Rip-Soldi sporchi un poliziesco cupo e facendo così una scelta originale per un genere che di tendenza si colloca all'esatto opposto.

Ma il vero fulcro della trama della pellicola sono i due agenti di polizia che interpretano Affleck e Damon, che sembrano riversare la loro reale grande amicizia nella finzione della narrazione cinematografica, creando così un'alchimia tra i due personaggi che regge per tutto il film. Nel cast troviamo anche la giovane Teyana Taylor che sta vedendo esplodere la sua carriera dope aver recitato in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson con Leonardo Di Caprio, ruolo per il quale ha appena ottenuto la nomina agli Oscar 2026.

The Rip-Soldi sporchi è film d'azione canonico per certi versi e per altri no, quello che però è certo è che rivedere sullo schermo la coppia Affleck-Damon è sempre piacevole e assemblando questi due attori nel cast un regista raramente può sbagliare.

Voto 3,5/5