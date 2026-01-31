A San Sicario una nuova stagione invernale tra teatro e cinema

Una nuova, piccola ma ambiziosa stagione culturale anima l’inverno di San Sicario, a Cesana Torinese. Si chiama Sentieri spettacolari ed è la rassegna firmata dalla compagnia teatrale torinese Onda Larsen, che da sabato 31 gennaio a domenica 15 febbraio propone quattro appuntamenti tra teatro, cinema e spettacoli per famiglie al Cinema Teatro San Sipario.

Dopo l’esperienza estiva, Onda Larsen torna a San Sicario con l’obiettivo di offrire una proposta culturale capace di affiancarsi allo sci e alle attività sulla neve, coinvolgendo residenti, turisti e famiglie nel periodo a cavallo del Carnevale. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Associazione Non Solo Neve, partner del progetto. "San Sicario è una realtà attenta alla cultura che non offre solo divertimento sulla neve: vuole valorizzare il suo cinema trasformandolo anche in teatro", spiega Riccardo De Leo, vicepresidente di Onda Larsen. "Il nostro obiettivo è proporre una mini rassegna che punti al divertimento e allo stupore, elementi chiave non solo del teatro ma di tutto il mondo dello spettacolo".

Il cartellone si apre sabato 31 gennaio alle 21 con Delitto imperfetto, commedia scritta da Claudio Insegno e messa in scena da Onda Larsen con la regia di Andrea Borini. In scena Riccardo De Leo, Gianluca Guastella e Lia Tomatis per un giallo che vira apertamente verso la farsa: un triangolo amoroso si trasforma in un delitto “quasi” perfetto, dove l’improvvisazione criminale diventa goffa e irresistibilmente comica. Uno spettacolo che gioca con il teatro di genere, tra commedia americana di parola e black humor, ambientato nel passaggio tra gli anni Ottanta e Novanta.

Sabato 7 febbraio alle 21 spazio invece al cinema con Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, sequel di Ferie d'agosto. Ventotto anni dopo la loro prima estate insieme, le famiglie Molino e Mazzalupi tornano a Ventotene in un intreccio di vecchie ideologie, nuove celebrità social e conflitti irrisolti. Nel cast Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante ed Emanuela Fanelli.

La rassegna prosegue sabato 14 febbraio alle 21, serata di San Valentino, con Opera Pop. Elisir d'amore, spettacolo firmato da Luigi Orfeo per la compagnia Casa Fools. Un racconto leggero e coinvolgente dell'opera di Donizetti, che alterna narrazione, teatro di figura e musica per avvicinare il pubblico – anche quello meno esperto – al mondo della lirica, spiegandone i meccanismi con ironia e ritmo.

Chiusura dedicata alle famiglie domenica 15 febbraio alle 18.30 con Mago J Show, spettacolo di magia e comicità adatto dai 3 anni in su. Un viaggio surreale tra gag, illusioni e teatro fisico che da oltre 25 anni gira l’Italia, coinvolgendo bambini e adulti in un’esperienza partecipata e travolgente.

I biglietti hanno un costo di 15 euro per gli spettacoli teatrali serali, 10 euro per il cinema e 10 euro per lo spettacolo per famiglie. I biglietti sono acquistabili esclusivamente in cassa. Tutti gli appuntamenti, ad eccezione dello spettacolo per famiglie, iniziano alle ore 21.