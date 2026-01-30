 / Eventi

A Pino Torinese una grande serata di musica classica con Mozart e membri della Berliner Philharmoniker

Il Trio "Le Musiche" si esibirà col direttore artistico Roberto Issoglio per celebrare il santo patrono Sant'Andrea Corsini

Nella serata di domani, sabato 31 gennaio, a Pino Torinese, la musica classica sarà protagonista con un concerto di grande prestigio che vedrà ospiti componenti della Berliner Philharmoniker, una delle orchestre più autorevoli al mondo. L'appuntamento è per le 19.30 nella Chiesa SS. Annunziata: l'evento rientra nella rassegna Classica a Pino, a cura dell’Associazione Santa Maria del Pino e dell’associazione Mozart Torino, e fa parte dei festeggiamenti del patrono di Pino sant'Andrea Corsini.

Sul palco salirà il trio Le Musiche, formato da Simone Bernardini al violino, Eva Rabchevska alla viola e Ferruccio Guzzoni al violoncello, insieme al pianista Roberto Issoglio, anche direttore artistico della rassegna “Classica a Pino”. Gli interpreti proporranno due concerti di Wolfgang Amadeus Mozart, in una serata che si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione.

"Sono molto lieta di avere a Pino Torinese ospiti di rilievo come i membri della prestigiosa orchestra Berliner Philharmoniker - ha commentato la sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi - insieme a Roberto Issoglio che ringrazio per la direzione artistica. Gli appuntamenti in programma della rassegna testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione e delle associazioni nel promuovere cultura accessibile e di qualità".

L’ingresso è di 15 euro, per informazioni e prevendite è possibile scrivere a info@santamariadelpino.org.

Francesco Capuano

