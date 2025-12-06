Via libera all’ampliamento Caffarel e all'abbattimento dei tigli

La Giunta comunale di Luserna San Giovanni ha dato il via libera agli interventi di ampliamento dello stabilimento Caffarel che prevedono, tra l’altro, l’abbattimento di parte dei tigli di via Monte Granero. L’ipotesi del taglio degli alberi nei mesi scorsi aveva mobilitato alcuni cittadini e portato Legambiente a diffidare l’ente.

Secondo la convenzione con la Caffarel, approvata ad ottobre dalla Giunta, e propedeutica al rilascio del permesso di costruire, i 21 alberi vanno rimossi per mettere in sicurezza via Monte Granero, destinata al passaggio dei camion che raggiungeranno lo stabilimento dell'azienda ampliato proprio in quella direzione. Per questo motivo, nei giorni scorsi, è stata emessa un’ordinanza valida fino a fine anno, che stabilisce divieti di sosta sia in via Monte Granero, sia in via Dante, in vista di un aumento del flusso di mezzi pesanti.

Il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale, afferma che non è ancora possibile stabilire le tempistiche dei lavori: “I tecnici comunali dovranno rilasciare il permesso di costruire, che sarà trasmesso all’Unione montana del Pinerolese, incaricata di rilasciare l’autorizzazione unica. L’azienda, invece, ha tempo tre anni per completare l'intervento”.

L’unica certezza, per ora, è che prima dell'abbattimento verrà realizzata l’area verde a uso pubblico vicino allo stabilimento: “Questa è stata una nostra richiesta, vogliamo che il parco sia realizzato prima” conferma Canale. Nell’area verde ci sarà anche lo spazio di manovra per i camion.