 / Attualità

Attualità | 25 dicembre 2025, 10:48

Neve da Superga alla Maddalena, dal Canavese alle valli di Lanzo: sul Torinese è un bianco Natale [FOTO E VIDEO]

Un risveglio magico e da film. Dopo anni di 25 dicembre all'asciutto si torna a respirare un'atmosfera natalizia

Neve a Superga e alla Maddalena nella notte di Natale

Neve a Superga e alla Maddalena nella notte di Natale

Come in una scena perfetta di un film natalizio, questa mattina il Torinese si è svegliato sotto una soffice coltre di neve. Durante la notte tra la Vigilia e il 25 dicembre, fiocchi leggeri hanno iniziato a cadere silenziosi sulle alture, regalando ai torinesi un risveglio dal sapore magico e tradizionale.

A Superga, la neve ha imbiancato il piazzale della basilica e i sentieri nei boschi, a pochi minuti dalla tradizionale messa di mezzanotte, trasformando l’intera zona in un paesaggio incantato, come mostra il video pubblicato dall’esperto meteo Andrea Vuolo.

Non solo Superga: anche altre località montane e collinari del Torinese – dal Canavese alle valli di Lanzo – hanno vissuto un Natale da cartolina, con i tetti, gli alberi e le strade coperti da alcuni centimetri di neve.

Da Piamprato, a Cantoira, da Ala di Stura a Balme. Un piccolo regalo della natura, che ha riportato l’immaginario natalizio più classico nel cuore del Piemonte dopo anni caratterizzati da nevicate poco significative.

Un momento tanto atteso dagli amanti della montagna, ma anche da chi – almeno per un giorno – ha potuto riscoprire il fascino semplice e autentico di un “bianco Natale”.

Neve al Colle della Maddalena - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve al Colle della Maddalena - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve al Colle della Maddalena - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve al Colle della Maddalena - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve a Balme - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve a Balme - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve a Ala di Stura - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve a Ala di Stura - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve a Andrate San Giacomo - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Neve a Andrate San Giacomo - Foto da canale Telegram Andrea Vuolo

Da.Cap.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium