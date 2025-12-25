Al Regina Margherita sono arrivati i supereroi per regalare sorrisi ai piccoli pazienti

Da Lilo e Stitch, a Capitan Americana. Da Spiderman a Super Mario, passando per Batman, Capitan Marvel, Deadpool e l’immancabile Babbo Natale. Questa mattina la magia del Natale ha fatto tappa all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, trasformando i corridoi in un mondo incantato. A portarla, come ogni anno, sono stati i volontari della NIDA – Nazionale Italiana dell’Amicizia – che hanno indossato i panni di supereroi e principesse per raggiungere i piccoli pazienti ricoverati nei reparti.

Supereroi e Principesse in corsia

Dalle 9 in punto, decine di costumi colorati hanno attraversato le stanze dell’ospedale con un solo obiettivo: regalare un sorriso ai bambini che stanno trascorrendo le feste lontani da casa. Tra pacchetti regalo, giochi, e qualche abbraccio, il format “Supereroi e Principesse in corsia” ha acceso anche quest’anno un momento di gioia in una giornata difficile per molte famiglie.

Cinquanta volontari coinvolti

La visita natalizia è ormai una tradizione: si rinnova da 14 anni e coinvolge circa 50 volontari, pronti a portare doni e calore umano nei reparti. I giocattoli distribuiti sono frutto della solidarietà raccolta al Mercatino di Natale di piazza Solferino, promosso da Audere Srl, con il supporto della catena Koko.

Dal 2012, la NIDA ha raggiunto oltre 100.000 bambini negli ospedali di tutta Italia. E ogni volta, il messaggio è lo stesso: anche un semplice sorriso può diventare il più prezioso dei regali, soprattutto a Natale.