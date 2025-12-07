Dal MUR oltre 23 milioni di euro al Piemonte per 18 progetti di ricerca nella 3° edizione del Fondo Italiano per la Scienza

In arrivo oltre 23 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca del Piemonte, che si sono aggiudicate 18 progetti nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3). Il finanziamento rientra nel programma dedicato al sostegno della ricerca di base più innovativa.

A livello nazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha esaminato più di 5.000 proposte, selezionandone 326 per un investimento complessivo superiore a 432 milioni di euro.

Per il Piemonte, lo stanziamento di 23.135.127,46 euro riguarda iniziative riconducibili ai tre macrosettori disciplinari previsti dal bando: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, e Social Sciences and Humanities.

Al settore Life science sono destinati 8.609.123,66 euro di cui 4.883.743,66 euro all’Università di Torino, 2.452.980 euro alla Fondazione del Piemonte per l’oncologia Candiolo e 1.272.400 euro all’Università del Piemonte Orientale.

Per il settore Physical sciences and engineering il finanziamento complessivo è di 7.347.504,80 euro, di cui 4.963.188 euro al Politecnico di Torino e 2.384.316,80 euro all’Università di Torino.

È di 7.178.499 euro, invece, lo stanziamento nel settore Social science and humanities. Nel dettaglio, all’Università di Torino andranno 4.841.317,46 euro e al Politecnico di Torino 2.337.181,54 euro.

Per quanto riguarda lo stadio di carriera dei vincitori del Piemonte, 15.194.650,34 euro finanziano 13 progetti presentati da ricercatori emergenti nella categoria Starting grant; 2.614.080 euro sostengono 2 progetti di studiosi in carriera inclusi nella categoria Consolidator grant; infine 5.326.397,12 euro sono stati assegnati a 3 progetti proposti da ricercatori affermati, i cosiddetti Advanced grant.

"La ricerca è un motore potente di crescita e sviluppo. Congratulazioni ai ricercatori del Piemonte che si sono aggiudicati il bando FIS3: il Paese è al vostro fianco perché siete voi a dare energia all’innovazione. State trasformando idee ambiziose in progetti capaci di aprire nuove strade per il futuro. Le vostre intuizioni sono il cuore dell’innovazione", ha detto il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Oggi questo motore torna a muoversi con decisione grazie a risorse concrete, strategie chiare e a una rete di centri d’eccellenza dove la conoscenza si traduce in progresso e impresa. Con la legge di Bilancio garantiamo finalmente continuità e stabilità ai finanziamenti, dentro una visione che guarda all’Europa e alla cooperazione internazionale. Il nuovo Fondo unico per la ricerca - ha aggiunto Bernini - offre certezze ai ricercatori: criteri trasparenti, bandi pubblicati entro il 30 aprile e risorse definite. Nel 2025 parliamo di 460 milioni, a cui si aggiungono 150 milioni destinati ai PRIN, ora bandi annuali con dotazione minima garantita. Un passo decisivo per dare alla ricerca italiana il tempo, gli strumenti e la stabilità necessari per generare innovazione e futuro".

Il Ministero ha già previsto per il prossimo biennio la quarta edizione del bando FIS con una dotazione finanziaria che rafforzerà ulteriormente l’impegno a sostegno della ricerca di base.