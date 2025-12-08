A Chieri arriva l'app ufficiale Municipium

“Municipium” è l’app ufficiale del Comune di Chieri, uno strumento prezioso per restare informati in tempo reale, inviare segnalazioni geolocalizzate e accedere ai servizi digitali del territorio.

Il Comune di Chieri, infatti, aderisce alla piattaforma digitale Municipium, uno strumento gratuito pensato per rendere più facile, veloce e trasparente la comunicazione tra cittadini e Amministrazione. L’applicazione è scaricabile gratuitamente tramite Google Play e App Store (una volta scaricata e aperta occorre selezionare “Chieri” come Comune).

Con Municipium si può ricevere notizie e avvisi in tempo reale, modifiche ai servizi, scadenze e comunicazioni ufficiali; consultare eventi e iniziative; inviare segnalazioni geolocalizzate corredate da foto per disservizi, richieste di intervento o suggerimenti per migliorare la città; accedere rapidamente alle informazioni utili sui principali servizi comunali e prenotare appuntamenti con gli uffici comunali; visualizzare mappe e punti di interesse presenti a Chieri.

Dichiarano l’assessore all’Innovazione, Smart City e Tecnologie Flavio GAGLIARDI e l’assessora alla Comunicazione Antonella GIORDANO: «Invitiamo i cittadini chieresi a scaricare e sperimentare l’app Municipium, uno strumento utile per migliorare la comunicazione con l’Amministrazione comunale e per collaborare attivamente alla cura della città: informazioni sempre a portata di mano e segnalazioni più rapide che ci permettono di intervenire in modo più tempestivo sul territorio e sicuramente in modo più efficace rispetto alle segnalazioni effettuate tramite post sulle pagine social del Comune o di altri soggetti. L’app è attiva da alcuni mesi e sta già dimostrando di facilitare la gestione dei servizi e di migliorarne la qualità. Tra le nuove funzionalità c’è la possibilità di prenotare appuntamenti con gli uffici comunali (si deve andare su “Prenotazioni”, quindi scegliere il servizio a cui si è interessati, ad esempio SUP-Sportello unico polivalente, nidi, istruzione e prima infanzia, edilizia privata, ambiente e mobilità). Ci auguriamo che l’adesione continui a crescere, perché più cittadini la utilizzano e più sarà possibile potenziarla in futuro».

In particolare, l’app Municipium permette ai cittadini di inviare in modo semplice e immediato segnalazioni relative al territorio, corredate da fotografie scattate direttamente dal dispositivo, posizione geolocalizzata e descrizione del problema. Le segnalazioni vengono automaticamente inoltrate agli uffici comunali competenti, che provvedono alla presa in carico e all’aggiornamento dello stato di avanzamento.

www.comune.chieri.to.it/it/news/il-comune-sempre-con-te-notizie-eventi-e-segnalazioni-tutto-sullapp-municipium