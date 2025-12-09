Una capsula del tempo alla Scuola dell'Infanzia Aporti Gastaldi

L'assessore alle Politiche Educative della Città di Torino Carlotta Salerno questa mattina ha affisso una targa presso la Scuola dell'Infanzia Aporti Gastaldi di Via Livorno 14.

La targa, donata dall’Associazione Orticola del Piemonte, rappresenta la mappa che conduce alla capsula del tempo che i piccoli bambini dell’Aporti Gastaldi hanno sotterrato nel giardino dell’Istituto in occasione dell’inaugurazione della terza edizione del Festival del Verde, nel maggio 2025.

All’interno della capsula sono custoditi i disegni delle bambine e dei bambini a cui era stato chiesto di immaginare il futuro con le piante. Insieme ai disegni, anche dei semi di papavero donati dall'associazione Adipa, per portare nel futuro una traccia della nostra epoca.

La capsula del tempo verrà riportata alla luce tra 25 anni dai futuri bambini dell’Istituto.

“La targa racconta un gesto semplice e potente allo stesso tempo: lasciare un frammento dei sogni di oggi a chi arriverà domani. Grazie alla collaborazione con Associazione Orticola del Piemonte le bambine ed i bambini dell’infanzia Aporti Gastaldi hanno avuto non solo l’opportunità di riflettere sul futuro, ma anche di vivere ancora di più gli spazi verdi della scuola ed intensificare il rapporto con la natura. Hanno allenato l’immaginazione, la speranza, il rispetto con la delicatezza e la cura che solo le bambine ed i bambini possiedono”. Così Carlotta Salerno, Assessore alle Politiche Educative della Città di Torino



