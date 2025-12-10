 / Attualità

La Ludoteca comunale di Pino Torinese apre le sue porte anche di sabato

La sperimentazione proseguirà poi da gennaio fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026

La Ludoteca comunale sarà aperta anche di sabato pomeriggio, il 13 e il 20 dicembre dalle 15 alle 17. La scelta del Comune di Pino Torinese nasce dal forte gradimento espresso dalle famiglie e dal loro interesse ad incrementare gli spazi e le occasioni di aggregazione, andando incontro alle esigenze organizzative delle famiglie pinesi.

Per questo motivo, in via sperimentale, la Ludoteca offrirà le sue attività ricreative e laboratoriali anche il sabato, in aggiunta ai giorni di apertura (mercoledì e venerdì 16-18:30, giovedì 11:30-12:30).

La sperimentazione proseguirà poi da gennaio fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026, con apertura tutti i sabati non festivi. Durante l’intero periodo sarà attivato un monitoraggio delle presenze e del gradimento delle famiglie, utile a valutare l’eventuale stabilizzazione dell’ampliamento nel futuro.

«Siamo molto felici di poter ampliare un servizio così apprezzato, che rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie pinesi - ha dichiarato la sindaca Alessandra Tosi -. Con questa sperimentazione proviamo a rispondere a una necessità concreta del territorio e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel favorire spazi sicuri e stimolanti per la crescita dei più piccoli».

«La Ludoteca è un luogo di incontro, creatività e inclusione - ha aggiunto l’assessora ai giovani e alla cultura Elisa Pagliasso -. Vedere che le famiglie ne riconoscono il valore ci spinge a rispondere alla loro richiesta di potenziamento dell’offerta. Monitoreremo i risultati di questa nuova apertura, per valutarne l’apprezzamento da parte delle famiglie e decidere se proseguire su questa strada».

Si ricorda che in occasione delle festività natalizie, la Ludoteca Comunale sarà chiusa da lunedì 22 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 e riaprirà mercoledì 7 gennaio.

