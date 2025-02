Campanelli contro Lo Russo nella manifestazione in bici: "Comune sveglia"

Risuonano i campanelli sotto al Municipio: "Comune sveglia" gridano gli ambientalisti. La protesta - pedalando - è contro la giunta Lo Russo, accusata di non fare abbastanza per i ciclisti e la mobilità sostenibile.

La manifestazione in bici - organizzata dai Fridays For Future e da Future Parade - è partita dall'arco del Valentino alle 15.30, per terminare in piazza Palazzo di Città dopo un tour lungo il Po e in Vanchiglia. Lì, in corso Tortona, la protesta ha colpito anche il deposito Gtt: l'azienda di trasporti torinese è stata criticata per l'inadeguatezza della gestione del trasporto pubblico, fondamentale per ridurre le emissioni e l'inquinamento.

La lettera