Meteo, alta pressione ad oltranza: l'inverno si regala un periodo di sole

Un lungo periodo anticiclonico iniziato già nel fine settimana ci accompagnerà per molti giorni, intervallato da qualche temporaneo cedimento che però non porterà maltempo sulle nostre zone. Temperature sempre oltre la media del periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 14 dicembre cielo per la gran parte del tempo sereno o poco nuvoloso su Alpi e pianure limitrofe. Nebbie anche persistenti nelle pianure più orientali.

Temperature oltre la media soprattutto nei valori massimi, che saranno comprese tra 12 e 15 °C con leggera tendenza ad un calo nel fine settimana. Minime comunque molto basse tra 2 e 5 °C su pianure con locali brinate o gelate e valori localmente sotto lo 0.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili, ciò comporterà l'accumulo di inquinanti nei bassi strati con conseguente peggioramento della qualità dell'aria.

All'inizio della settimana successiva potrebbe esserci un cedimento con un passaggio di una bassa pressione che però dovrebbe interessare per lo più le regioni centro-meridionali del paese.