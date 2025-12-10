Nuova Biblioteca Civica a Torino Esposizioni a metà dell'opera: fine lavori estate 2026

L'alba della nuova Biblioteca Centrale a Torino Esposizioni sta sorgendo: Scr ha comunicato che, al 30 ottobre 2025, lo stato di avanzamento dei lavori è al 45%. E la conclusione del cantiere è confermata per l'estate 2026, per consentire le successive "operazioni di collaudo e trasloco".

I lavori

A chiarirlo l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia, rispondendo ad un'interpellanza della consigliera comunale di Forza Italia Federica Scanderebech. A marzo 2024 sono iniziati i lavori di trasformazione dell'ex polo fieristico realizzato da Ettore Sottsass, Pier Luigi Nervi e Riccardo Morandi. Dopo gli scavi, le bonifiche, le demolizioni e la rimozione del materiale residui, sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo polo culturale.

Futuro via Cittadella 5?

Ma in parallelo, Scanderebech ha sollevato il tema di quale sarà il futuro degli spazi lasciati vuoti in via Cittadella 5. L'edificio, come ha chiarito Purchia, nel "Piano Regolatore è vincolato a servizio pubblico". Il complesso è stato inserito nel piano di dismissioni immobiliari 2026-2028, ma l'alienazione della proprietà può avvenire "a condizione che venga stipulata una convenzione con la Città".

"L'immobile di via della Cittadella - ha aggiunto l'assessore - è composto da due corpi fabbrica: uno destinato agli uffici e l'altra alla torre libraria. Questa conformazione consentirà di articolare il trasloco in due parti". Per consentire il trasferimenti dei volumi dal centro al Valentino, sarà poi necessario chiudere alcuni spazi, così come procedere temporaneamente il prestito.

Scanderebech: "Serve piano per Cittadella"

E con lo stop di via Cittadella, l'Amministrazione ha già avviato un percorso per il potenziamento dei servizi della biblioteca Guidetti Serra, che ha sede in via Barbaroux. E proprio il futuro degli spazi vuoti preoccupa Scanderebech: "Trasferirla senza un piano chiaro sull’abbandono rischia di indebolire l’indotto economico e sociale della zona, creando un vuoto che si farà sentire per anni.”