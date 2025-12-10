River Center ai Murazzi, slitta a marzo 2026 la fine dei lavori

Slitta a marzo 2026 la fine dei lavori al River Center dei Murazzi. L'attuale cronoprogramma - ha chiarito l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao - prevede la chiusura del cantiere "alla fine del 2025, ma avendo concordato con l'impresa alcune migliorie progettuali", verrà concessa una proroga fino alla primavera del prossimo anno.

Lavori in corso

Al momento gli operai sono impegnati per l'adeguamento delle arcate, oltre che in altre opere strutturali. "Si sta procedendo - ha chiarito l'esponente della giunta Lo Russo - alla realizzazione degli impianti: a seguire verranno posati i pavimenti e i serramenti".

Nelle ultime sette arcate a monte dei Murazzi verrà realizzato un River Center. Sarà un hub di informazione, attrezzato per lo svolgimento di eventi, attività innovative, nonché di valorizzazione e promozione turistica della Città.

Nuovo infopoint

A causare i ritardi nella realizzazione del nuovo infopoint la scelta di dirottare una parte delle maestranze alla Darsena, dove verranno ormeggiati i battelli elettrici che navigheranno sul Po. Quest'ultimo cantiere, ha spiegato Tresso, è maggiormente esposto "al condizionamento del meteo, per cui si è cercato di accelerare i lavori d'estate".

Cantiere alla Darsena

Una scelta determinata anche dal fatto che il livello del fiume è più basso nei mesi caldi, consentendo così di operare senza difficoltà. "Le opere alla Darsena - ha proseguito l'esponente della giunta - sono sostanzialmente ultimate, salvo alcune finiture. Per realizzare gli attracchi è stato necessario usare un nuovo macchinario che sarà operativo tra metà febbraio e metà marzo 2026".

Il varo dei due battelli elettrici è previsto per la fine del 2026. Critico sullo slittamento del taglio del nastro del River Center il vicecapogruppo Firrao. "Un altro rinvio - commenta l'esponente di Torino Bellissima - che si aggiunge ai tanti ritardi delle opere comunali, spesso ormai “allineati” con il calendario elettorale".