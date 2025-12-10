Sono in arrivo i bagni nuovi per le scuole medie di Bricherasio

Sono ancora allo stato originale, di quando era stata costruita la scuola, e hanno bisogno di un nuovo impianto idraulico e di nuovi arredi. Dalla prossima estate inizierà a manutenzione straordinaria dei bagni e degli spogliatoi delle medie di Bricherasio. La spesa della ristrutturazione complessiva ammonterebbe a 180.000 euro, ma l’Amministrazione comunale è riuscita a destinare ai lavori poco più di 100.000 euro dell’avanzo, per questo il cantiere interesserà solo uno dei due blocchi che comprendono bagni e spogliatoi. La cifra è stata destinata all’intervento con una variazione di bilancio approvata durante il Consiglio comunale di giovedì 27 novembre.

“Questa estate partiremo con la ristrutturazione del blocco più grande, che si affaccia verso le scuole elementari” annuncia il sindaco di Bricherasio Simone Ballari.

Il progetto dell’intervento è stato approvato nei giorni scorsi ed entro fine anno il Comune affiderà il cantiere: “Si tratta di una ristrutturazione complessiva: verranno sostituiti i sanitari, i serramenti e l’impianto idraulico – elenca il sindaco –. Verrà rifatto il pavimento e tinteggiate volta e pareti”. Il cantiere dovrà essere chiuso in occasione dell’inizio del prossimo anno scolastico.