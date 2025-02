Scarichi nel torrente Sangone, il Comune di Nichelino rassicura: "Soluzione in tempi brevi"

Il 10 febbraio scorso a Nichelino le segnalazioni di alcuni cittadini in merito a uno scarico idrico nel torrente Sangone ha costretto l'Ufficio Ecologia Integrale e la Polizia Locale di Nichelino ad intervenire, portando alla individuazione del punto di sbocco della fognatura “incriminata”.

La segnalazione fatta a Smat

E' stato quindi allertato il servizio tecnico della Smat per le opportune verifiche. Due giorni dopo è arrivato un esposto sullo scarico idrico sfociante nel Sangone nel territorio di competenza del Comune di Nichelino. Tale esposto evidenziava il riversamento nel torrente di liquido dall’aspetto lattiginoso e maleodorante che tendeva a ristagnare sulla sponda.

Scoperti tre allacciamenti abusivi

Il 14 febbraio Smat ha comunicato di aver eseguito la videoispezione del canale di fognatura bianca - a servizio di via Fenestrelle e via Bardonecchia - rilevando 3 allacciamenti privati neri impropriamente collegati. I competenti uffici tecnici del Comune di Nichelino hanno quindi attivato le procedure di verifica, segnalato all’Arpa la situazione per quanto di competenza e verranno emesse le ordinanze comunali per i corretti allacciamenti fognari.

"Una soluzione in tempi brevi"

Il Comune di Nichelino ha quindi rassicurato i residenti sulla tempestiva gestione del problema e sulla sua risoluzione in tempi brevi. Gli uffici competenti vigileranno per garantire sicurezza e pronto intervento.

L'assessore all'Ecologia Alessandro Azzolina, ha sottolineato: "I nostri tecnici si sono immediatamente attivati con tutti gli enti competenti. Continueremo a monitorare la situazione perché vogliamo che i responsabili di questo scempio ambientale vengano individuati".