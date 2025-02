Comunali 2027, Torino Domani a confronto: "Con il centrosinistra, ma percorso da definire"

Mancano poco meno di due anni e mezzo alle prossime Comunali di Torino. Ma in vista dell'appuntamento elettorale del 2027 Torino Domani ha organizzato per il 22 febbraio un'assemblea per "riflettere sulle modalità della partecipazione civica sul governo della città".

L'assemblea

Il gruppo, nato in vista delle amministrative del 2021 che hanno visto vincere il centrosinistra con il sindaco Stefano Lo Russo, esprime in Sala Rossa due esponenti: l'assessore al Verde e Cura della Città Francesco Tresso e la capogruppo Tiziana Ciampolini. Entrambi non avrebbero ancora ufficializzato la decisione di ricandidarsi o meno nel 2027.

Ma per non farsi trovare impreparati, Torino Domani ha fissato per sabato alle 9.45 un confronto al Dorado di Lungo Dora Firenze 37. E se qualcuno pensa sia troppo presto basti pensare che lo scorso gennaio la lista "Monviso", l'altro raggruppamento con civici che ha contribuito a fare eleggere Lo Russo, ha promosso un incontro organizzato da Mario Giaccone dopo un colloquio con il sindaco per tracciare la road map verso le prossimo Comunali.

"Inizio di un percorso"

All'appuntamento di domani parteciperanno la capogruppo regionale del PD Gianna Pentenero, l'ex assessore comunale Ilda Curti e l'europarlamentare Irene Tinagli. Un'assemblea per definire "l’inizio di un percorso che ci porterà a definire il nostro posizionamento politico per il futuro".

A chiarirlo il presidente di Torino Domani Giorgio Giardina, che aggiunge: "Non è in discussione la nostra collocazione nel centrosinistra, ma il come vogliamo esserci: con quale forza, con quale visione e con quali battaglie da portare avanti".

Uno dei temi cardine sarà infatti capire se correre nuovamente da soli o allearsi con qualcuno per le Comunali. Nel 2021 il gruppo andò in autonomia, facendo appunto due eletti. Per le Regionali la decisione di allearsi con la civica "Monviso", che li portò a pochi passi da Palazzo Lascaris con Isabella Brianza che ai riconteggi finale venne battuta per pochi voti da Giulia Marro di AVS. Da qui la decisione di un confronto con gli iscritti per iniziare a definire eventuali confini di una coalizione per il 2027.