Asl To3 tra le migliori in Piemonte per interventi rapidi su fratture del femore negli anziani

I dati del Piano Nazionale Esiti (Pne) 2025, presentati da Agenas, confermano l’Asl To3 come punto di riferimento in Piemonte per la tempestività e la qualità delle cure ortopediche rivolte agli anziani con frattura del collo del femore.

Secondo le statistiche, all’ospedale di Rivoli circa il 79% dei pazienti viene operato entro 48 ore dall’ingresso, mentre a Pinerolo la percentuale raggiunge il 76% e a Susa addirittura l’80%. Il valore soglia indicato dal PNE per garantire standard ottimali è del 70%, confermando come la ASL TO3 superi stabilmente i parametri regionali e nazionali.

“L’introduzione del modello ortogeriatrico, con la collaborazione tra ortopedici, geriatri e altri professionisti sanitari, ha migliorato significativamente la presa in carico dei pazienti fragili”, spiega Giovanni La Valle, Direttore Generale. “Questo approccio multidisciplinare ci permette di offrire cure più rapide, sicure e personalizzate. L’obiettivo è estendere e consolidare questo modello in tutta la rete ospedaliera dell’Asl To3”.

Un ruolo chiave spetta ai direttori delle unità di ortopedia: Aniello Arbucci, direttore dell’Ortopedia di Rivoli e Susa, e Pierfranco Triolo, direttore dell’Ortopedia di Pinerolo. Grazie a percorsi clinici integrati e a un’organizzazione efficiente, hanno permesso di raggiungere performance di eccellenza.