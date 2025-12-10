Dal jazz alle musiche tipiche del Natale, Chivasso regala un giorno di note per l'ospedale di Chivasso

Una "coccola" in note musicali per l'ospedale di Chivass. E' quanto è stato programmato, per i prossimi giorni, nella città alle porte di Torino. In particolare, il 12 dicembre sarà scandito da un doppio appuntamento: alle 16,30, presso il nosocomio chivassese, saranno protagonisti gli artisti della Newton Strings Orchestra, che eseguirà i grandi classici natalizi per i pazienti della struttura sanitaria.

Due ore dopo, alle 18,30, presso il Teatrino Civico, è in programma invece il concerto del Vog Jazz Trio con Edoardo Dalle Nogare e l’ensemble del Liceo Newton, con un repertorio jazz dedicato ai parenti degli ammalati.

Si tratta di un progetto promosso da ASL TO4, Liceo Musicale Newton e Assessorato comunale alle Politiche sociali