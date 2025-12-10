Palazzo della Regione sempre più accessibile, in arrivo 6mila nuovi cartelli per ipovedenti

Seimila nuovi cartelli verranno piazzati in questi giorni negli oltre quaranta piani del Palazzo della Regione a Torino. La nuova cartellonistica, grazie alla collaborazione con il personale regionale ipovedente, sarà adeguata a tutte le persone con ridotte capacità visive. I cartelli saranno installati ai piani e lungo le due rampe, nord e sud, delle scale di emergenza.

Andranno ad integrare la segnaletica a terra già a norma per ipovedenti alla quale si aggiungeranno a gennaio degli speciali anche mancorrenti in Braille. Sempre a gennaio, infine, verrà conclusa la posa di tutti i cartelli, sostituendo la segnaletica cartacea provvisoria del palazzo. L’intervento ha richiesto un investimento di 250mila euro.

"Prosegue l’impegno dell’assessorato e dell’apparato gestionale del Palazzo per dotare la struttura di servizi e segnaletica adeguata - ha spiegato l’assessore al Patrimonio, Gian Luca Vignale - per renderla sempre più accogliente ed accessibile a tutti i dipendenti, ai piemontesi ed ai tantissimi visitatori che ogni giorno vi si recano".