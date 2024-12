Cambiato (e ridotto) il progetto del Meisino: stop del Todays Festival al parco della Confluenza

Il Comitato Salviamo il Meisino, intervenuto durante la commissione consiliare, si è ritenuto insoddisfatto dalle modifiche e ha annunciato che continuerà a protestare per impedire la realizzazione dell'intero Centro per l’educazione sportiva e ambientale. "Rifiutiamo il progetto nella sua interezza - ha commentato la portavoce del movimento - ogni giorno siamo testimoni dell'impatto ambientale delle opere previste. Siamo in ritardo per esperimenti di questo tipo, sostituire le piante con altre è rischioso, è un esperimento dettato da motivazioni economiche. Continueremo a opporci in ogni modo possibile per tutelare il parco per le generazioni future. Nelle pieghe di questa vicenda c'è comunque una vittoria: il Todays Festival non si terrà più alla Confluenza, area contigua della ZTS del Meisino. Stiamo ottenendo dei risultati, difendere il parco è possibile e dobbiamo continuare, vogliamo proteggere il parco per quello che è e conservarlo".

L'ok del Dipartimento dello Sport da Roma