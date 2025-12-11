A Collegno dispenser gratuiti di assorbenti nelle scuole e nelle sedi comunali

Dalla mozione presentata da Partito Democratico con Alleanza Verdi Sinistra e Progetto Collegno, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso luglio, in questi giorni si è passati all’azione: in questi giorni sono stati infatti installati dispenser gratuiti di assorbenti in tutte le sedi comunali e nelle tre scuole secondarie di primo grado di Collegno.

La prima fornitura è stata consegnata il 17 novembre, mentre la seconda e ultima fornitura verrà distribuita entro la fine della prossima settimana, garantendo la copertura fino al termine dell’anno scolastico per le scuole e fino a fine anno per le dipendenti comunali.

Una scelta forte, che vuole ribaltare il tabù ancora oggi presente sull’argomento del ciclo mestruale e che allo stesso modo sottolinea che nella gestione del caro vita anche gli acquisti di prima necessità sono un problema.

“Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le ragazze e le lavoratrici. Garantire l’accesso gratuito a beni di prima necessità come gli assorbenti significa abbattere barriere economiche e culturali, restituendo dignità e serenità alla quotidianità - sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Nei giorni scorsi mi è capitato di imbattermi in alcuni post di concorrenti politici che hanno deriso questa azione concreta. Ecco, tutto questo fa parte della costruzione della cultura del rispetto che parte da noi. Non relegando alcuni argomenti “questioni da donne” e che quindi non riguardano l’Intera comunità. Collegno non lascia indietro nessuno, e trasforma le mozioni in azioni tangibili.”

Da una parte infatti c’è l’aumento dell’IVA anche sugli assorbenti igienici. Dall’altra c’è il disarmante aumento delle assenze a scuola e sul posto di lavoro per coloro che non hanno la possibilità di acquisto degli assorbenti.

“Il ciclo mestruale non deve mai essere motivo di imbarazzo o di esclusione. Con i dispenser gratuiti nelle scuole e negli uffici comunali, vogliamo promuovere la parità di genere e rendere i luoghi pubblici più accoglienti e inclusivi. È un passo importante per abbattere i tabù e per garantire alle giovani studentesse e alle lavoratrici di vivere con serenità un aspetto naturale della vita” sottolinea l’Assessora alle Pari Opportunità Ida Chiauzzi.

I prodotti messi a disposizione sono sostenibili, privi di plastica e realizzati in cotone biologico “perché il benessere delle persone va di pari passo con quello del pianeta. Abbiamo scelto di incentivare prodotti eco-sostenibili, perché la tutela dell’ambiente si intreccia con la giustizia sociale - conclude l’Assessore all’Ambiente Roberto Bacchin -. Ridurre l’impatto ambientale dei prodotti per l’igiene mestruale significa pensare al futuro delle nuove generazioni. Questa azione unisce inclusione e sostenibilità, dimostrando che Collegno può essere un modello di comunità attenta alle persone e al pianeta.

Sono inoltre prodotti Made in Italy, con l’obiettivo di sostenere l’innovazione del nostro Paese”.

Il progetto, nato in collaborazione con This Unique, fa parte di una più ampia iniziativa che punta a rendere gli assorbenti accessibili in tutti gli spazi, inclusi i luoghi di lavoro.