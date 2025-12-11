La magia del Natale illumina Grugliasco: tutti i prossimi appuntamenti

La magia del Natale a Grugliasco prosegue grazie all'impegno delle diverse associazioni. Ecco i prossimi appuntamenti:

Venerdì 12, alle ore 20:45, l'Associazione Agorart Teatro e non solo APS metterà in scena la Commedia Teatrale Il tartufo (Molière).

Sabato 13, alle ore 21, la Pro Loco ci farà ballare e cantare con i grandi classici italiani anni '60, '70 e '80.

Domenica 14, alle ore 15, un pomeriggio di danza con brindisi per gli Over 60 con prenotazione obbligatoria al numero 011.4013000 (orario: lun-ven 10.00-12.00 - sab 9.30-11.30).

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e si svolgeranno all'interno della Nave nel Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

Martedì 16, alle ore 21, l'Associazione Coro La Fonte APS e la fisorchestra Bruno Zaggia ci propongono il concerto natalizio “Ritorno alle Origini”.

Mercoledì 17, alle ore 20, la scuola di danza , Associazione Diamonds Dance, organizza “Cenerentola Christmas Party”: una serata di danza, ironia e sogni a ritmo di Natale.

Giovedì 18, alle ore 21, dell'Associazione New Danceland mette in scena “L'energia in tutte le sue forme”, uno spettacolo di danza delle allieve e degli allievi.

E poi ancora: sabato 13 dicembre i festeggiamenti per il Natale cominciano presto! Dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30 presso il mercato di viale Echirolles e le vie del centro, ci sarà la passeggiata con gli elfi per tutte le famiglie e i bambini.

A partire dalle 15:30 per le vie del centro e in Piazza San Cassiano il mago illusionista, Natalino Contini de I Mattacchioni, allieterà tutti con il suo spettacolo.

Alle 16:30 all'interno del Centro Commerciale Le Serre si svolgerà lo spettacolo a cura della Cooperativa Paradigma.

Alle 17, il parco Le Serre, accoglierà lo spettacolo di circo contemporaneo "Cabestan", che verrà replicato in altre date. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

La musica sarà protagonista per le vie del centro domenica 14 dicembre. Alle 15, al Perempruner, giochi, letture e laboratori per bambini e alle 15.30 con un live acustico di Agamus Trio Pop.