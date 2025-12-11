 / Attualità

La vittoria del quartiere, in corso Monte Cucco tornano le panchine

La segnalazione partita dai residenti e l’intervento della Circoscrizione 3

Sono state finalmente ripristinate le panchine di corso Monte Cucco, come da segnalazione e richiesta dei residenti del quartiere Pozzo Strada. Una vittoria per il borgo, per lungo tempo rimasto senza una seduta a causa dei soliti atti vandalici e dell’usura provocata dal passare del tempo.

Sul caso aveva presentato un atto anche il consigliere del Movimento 5 Stelle, Valentino Troisi. “Per tutti i pensionati del quartiere è davvero una fantastica notizia”.

Siamo intervenuti con le manutenzioni a sistemare le panchine della Circoscrizione 3 - spiega la coordinatrice all’Ambiente, Katia Ballone -, andando a ripristinarle e metterne di nuove seguendo tutte le criticità e le segnalazioni pervenute negli ultimi mesi”.

Philippe Versienti

