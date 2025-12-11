Città metropolitana di Torino lancia il Decalogo sul benessere digitale per le scuole superiori

La Città metropolitana di Torino, in collaborazione con Patti Digitali, la realtà che riunisce il Centro di Ricerca “Benessere Digitale” dell’Università di Milano-Bicocca e le associazioni attive nel campo dell’educazione consapevole all’uso dei media Mec (Media Educazione Comunità) e Aiart (Associazione cittadini mediali) Piemonte, lancia un nuovo e fondamentale strumento per l'educazione digitale: il Decalogo di buone pratiche per il benessere digitale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.





La Città metropolitana di Torino è la prima istituzione in Italia ad assumersi il compito di divulgare e promuovere l'adozione di questo decalogo tra gli istituti superiori del proprio territorio che, analogamente a quello già esistente per il primo ciclo, fornisce linee guida per un uso consapevole, protetto ed etico delle tecnologie in ambito scolastico.

Per illustrare il progetto e coinvolgere attivamente gli attori principali, la Città metropolitana di Torino organizza un incontro rivolto ai dirigenti scolastici degli istituti superiori lunedì 15 dicembre 2025 presso la Sala panoramica del XV piano di Corso Inghilterra 7, a Torino





"Con un decreto formale – spiega la consigliera di Città metropolitana delegata all’Istruzione, Caterina Greco – ci assumiamo la responsabilità di lanciare e diffondere il Decalogo sul Benessere Digitale in tutte le scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio. Non si tratta solo di una raccomandazione, ma di un impegno concreto per guidare dirigenti scolastici e docenti verso l'adozione di regole condivise. Il nostro obiettivo è fare in modo che l'innovazione digitale sia un'opportunità di crescita e non un rischio, garantendo ai nostri studenti un ambiente scolastico che promuova il benessere digitale e la cittadinanza consapevole”.





L'evento prevede la partecipazione di esperti nazionali e locali, come Marco Gui, Università degli Studi Milano - Bicocca, Board Patti Digitali; Marco Grollo, Mec, Board Patti Digitali; Stefania Garassini, Università Cattolica di Milano e Aiart Milano, Board Patti digitali; Elisabetta Coccia, Aiart Piemonte e Alice Di Leva, Mec Piemonte



