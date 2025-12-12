Prosegue il progetto di riqualificazione dell’area ex Gondrand

Il progetto di riqualificazione dell’area ex Gondrand va avanti. Una buona notizia per la Città e per i residenti del territorio che da tempo aspettano la valorizzazione di quell’area, che vedrà nei prossimi anni una grande trasformazione anche con l’avvio dei lavori per la Linea 2 della metropolitana.

Questa mattina la Giunta ha approvato un passaggio fondamentale per accelerare l’iter del progetto che, come previsto dalle norme edilizie in vigore, sottopone la proposta di costruzione dei fabbricati destinati al commercio al voto del Consiglio comunale.

Con il via libera al permesso di costruire potranno partire i lavori per un ambizioso intervento di rigenerazione urbana nel quartiere Barriera di Milano, tra via Cigna, via Rossi e corso Venezia che prevede un nuovo polo commerciale, ricettivo e sportivo, che restituirà presidio, servizi e opportunità economiche a una zona da tempo abbandonata.

Nel novembre 2023, la società All Building 1 ha depositato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per avviare la demolizione dei fabbricati esistenti dell’ex complesso Gondrand. I lavori, con la demolizione dei fabbricati esistenti, sono ufficialmente iniziati a dicembre 2024 e si prevede che durino circa tre anni, con completamento atteso entro il 2027. Il piano prevede la realizzazione di nuovi edifici con all’interno negozi, supermercato, attività ricettive e di ristorazione, uffici e locali multifunzionali. E ancora un parcheggio pubblico, una palestra e impianti sportivi per una superficie totale interessata di 38mila 468 metri quadri (33mila 730 nell’area ex Gondrand e 4mila 735 nell’ex area Carlini di proprietà della Società Iniziative Industriali).

L’obiettivo è quello di creare un nuovo centro urbano moderno, attrattivo per residenti e visitatori, con una dotazione completa di servizi, spazi pubblici e accessibilità. Una trasformazione che godrà nei prossimi anni anche di un collegamento strategico: l’area sarà interessata infatti dall’avvio della Linea 2 della metropolitana, che avrà qui la Stazione di attestamento e la nuova piazza della Stazione, previste nelle immediate vicinanze, che garantiranno una connessione rapida con il centro città e i principali assi viari.