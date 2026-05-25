Buche "trappola" per macchine e pedoni in via Parma

Avvallamenti, ciottoli divelti e buche in via Parma all'angolo con corso Regio Parco. Dislivelli che rappresentano un pericolo reale per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

A portare il problema in Sala Rossa il vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini sullo stato di degrado in cui versa questo tratto della Circoscrizione 7. Il Comune ha infatti colmato le voragini con il catrame. L'intenzione ora, come ha chiarito l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, è di ricoprire il bitume messo negli avvallamenti con i ciottoli: gli operai interverranno nelle prossime settimane.

Garcea all'attacco

Al momento Palazzo Civico non ha i fondi però per riasfaltare completamente quel pezzo di via Parma: il rifacimento integrale con i cubetti circa 150 mila euro. Meno oneroso la riasfaltatura, che si aggira sui 100mila euro. Critico Garcea, che ha detto: "questo tratto di via Parma è interessato anche da traffico intenso e da parcheggi lungo carreggiata, elementi che accelerano ulteriormente il deterioramento della pavimentazione".

"Continuare con interventi tampone rischia semplicemente di rinviare il problema di pochi mesi, con ulteriore spreco di risorse pubbliche" ha concluso il consigliere forzista.