Elezioni amministrative: chi sono i nuovi sindaci nei piccoli comuni del Torinese

Si sono concluse le operazioni di voto nei comuni della Città Metropolitana di Torino chiamati alle urne nella tornata di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Con la chiusura dei seggi alle ore 15, l'attenzione si sposta ora sulle sezioni elettorali per lo spoglio delle schede. L'affluenza media registrata sul territorio si è attestata poco al di sopra del 50%, un dato in calo rispetto alle precedenti consultazioni amministrative quando si registrò un afflusso del 64%. Per quasi tutti i centri l'elezione si decide al turno unico, con l'eccezione di Alpignano, Moncalieri e Venaria Reale dove, in caso di mancata maggioranza assoluta di un candidato, si tornerà alle urne per il ballottaggio.

Sindaci col quorum

A Monteu Da Po, dove correva la sola candidata Maria Elisa Ghion con la lista Monteu Viva, è stato raggiunto il quorum necessario per l’elezione. A Parella c'era un unico candidato in lizza, Roberto Balma per la lista Parella Attiva, che ottiene la fascia tricolore avendo superato la soglia minima di votanti. A Samone la candidata unica Susanna Ponte vince la sfida contro l'astensionismo portando al successo la lista Samone Sceglie. A Venaus la guida va al candidato unico Antonino Basile per Radici e futuro per Venaus. Per Torre Canavese diventa sindaco Roberto Bertetti di Noi per Torre, unico candidato in corsa. A Virle Piemonte si presentatva il candidato unico Mattia Robasto con Lavoriamo per Virle. In questo centro è stato sfiorato il commissariamento. La percentuale di affluenza si è attestata poco al di sopra del 50% (50,87%).



Le sfide nei piccoli comuni



Nel piccolo centro di Isolabella i voti premiano Bianca Cavallero (Rinasce Isolabella), con appena sei voti di scarto rispetto a Silvia Colombatto (Crescere Isolabella). Solo nove voti per Matteo Andreetto (Civici per il tuo territorio) che non otterrà nessun seggio.



Le urne di Vistrorio decretano la vittoria di Enri Ravetto (Uniti Per Vistrorio) nella sfida con Alberto Filetti (Con te, per il Paese).



A Castelnuovo Nigra la nuova sindaca è Anna Maria Giachetti (Orizzonti Comuni) che stacca di circa 90 preferenze la sfidante Enrica Caretto (Per il nostro paese), più indietro Matteo Bracco (Il Ponte) che non entrerà a far parte del nuovo consiglio.



Nella località sciistica di Sestriere il confronto a tre si chiude con la riconferma di Giovanni Poncet (Grande Sestriere) davanti a Alberto Paleardi (Prima Sestriere il Futuro, Insieme. Per Sestriere), mentre Paolo Roccuzzo (Fiamma Tricolore) ottiene appena tre preferenze.



A Baldissero Canavese il confronto testa a testa si risolve a favore di Mauro Ferrero (La svolta per Baldissero), più indietro Simone Teodoro (Con te, per il paese).



Lo scrutinio a Chiesanuova decreta l'affermazione di Davide Trettene (Per Chiesanuova ancora Insieme), appena tre voti per Simone Caminada (Solidali - Partito Gay Lgbt+ - Liste civiche).



Nel comune di Valperga, nel Canavese, la sfida a tre vede la vittoria di Walter Sandretto (Valperga in Movimento), davanti a Giuliano Arimondo (Siamo Valperga) e Marco Varda (Valperga Unita).



A Givoletto la poltrona di primo cittadino va a Valerio Bertoni (Il Punto) che la spunta nella sfida con Eliana Bertoldo (Vivere Givoletto).



A Rivalba lo spoglio incorona Davide Rosso (Indipendenti per Rivalba) nel duello politico con Paolo Cugini (Insieme per Rivalba).

A San Giusto Canavese la maggioranza dei consensi va a Domenico Galati (Siamo San Giusto!) che quasi doppia in preferenze lo sfidante Giosi Boggio (Lista Civica San Giusto).

A Novalesa si afferma con un successo di voti Nilo Durbiano (Radici e Futuro per Novalesa) nella partita elettorale con Piera Conca (Novalesa nel Cuore).



A Castellamonte la guida del comune va a Pasquale Mazza (Siamo Castellamonte) che vince con un buon scarto contro lo sfidante Giuseppe Tomaino (Progetto Castellamonte).

A Montalenghe ha prevalso Elio Guglielmino (Per Montalenghe) a cui bastano 40 voti per imporsi su Valerio Grosso (Uniti per Montalenghe continuità e impegno per il paese).

L'articolata corsa a quattro per il comune di Osasio si conclude con la vittoria di Silvio Cerutti (Vivere Osasio) davanti a Ivano Verra (Dc Democrazia Cristiana), Giorgio Rizzato (Osasio Progetto Paese) e Marco Di Silvestro (Civici per il tuo territorio).