Sotto il Grattacielo della Regione la corsia dei bus diventa un parcheggio per auto [FOTO]

Goitre (Faisa Cisal): "Assurdo si agevolino le macchine anziché il trasporto pubblico"

La corsia preferenziale per i bus diventa un parcheggio delle auto. Succede in via Nizza a Torino, sotto il Grattacielo della Regione. Una zona che da tempo fa il conto con la mancanza di stalli per i veicoli, ulteriormente aggravata un paio di anni fa dal trasferimento degli uffici regionali.

E a farne le spese è la corsia riservata ai mezzi pubblici, che era stata chiusa al traffico per la realizzazione del tratto di metropolitana Lingotto - Bengasi e non é stata mai più riaperta. Un pezzo di strada trasformato in un parcheggio "abusivo". 

Costringendo il bus anziché a passare  dritto nella preferenziale, a transitare a sinistra con tutte le altre auto, rimanendo bloccato in caso di coda ed ingorghi. "Tutti dicono - commenta Francesco Goitre, rsu Faisa Cisal - che vogliono migliorare il trasporto pubblico locale e, anziché farci passare dalla preferenziale per ridurre i tempi e migliorare la velocità commerciale, ci fanno passare fuori"

"È assurdo che si agevolino le auto, anziché i bus", concludono dal sindacato.

 

