Secondo incidente della giornata sulla tangenziale di Torino e sempre all'altezza del sito interporto.

Un ferito e traffico in tilt

Stavolta il sinistro è avvenuto in direzione Piacenza, con una vettura che si è ribaltata bloccando la corsia di sorpasso.

Il conducente è stato portato in codice giallo all'ospedale di Rivoli, ma le conseguenze più gravi sono state per la circolazione, risultata fortemente rallentata in un orario già piuttosto trafficato.