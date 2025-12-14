Ricordata a Volpiano la tragedia aerea del 14 dicembre 1998

Questa mattina, davanti al Monumento di via Brandizzo a Volpiano, si è svolta la commemorazione in occasione del 27° anniversario del tragico incidente di volo avvenuto il 14 dicembre del 1998.

Quel giorno, un elicottero dell’Arma con bordo quattro Carabinieri, poco dopo essere decollato dal vicino Elinucleo, a causa della fitta nebbia precipitò nelle campagne di Volpiano. A seguito del terribile schianto, persero la vita il Generale di Divisione Franco Romano, il Colonnello Paolo Cattalini e i Marescialli Gennaro Amiranda e Giovanni Monda.

Nel corso della commemorazione - celebrata dal Cappellano Militare Don Diego Maritano - il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, il Generale di Divisione Andrea Paterna, e il Comandante Provinciale di Torino, il Generale di Brigata Roberto De Cinti, insieme a una rappresentanza della Compagnia dei Carabinieri di Chivasso, hanno deposto una corona d’alloro ai piedi del monumento dedicato ai militari vittime dell’incidente. Presenti alla cerimonia anche il Sindaco del Comune di Volpiano Giovanni Panichelli e familiari dei militari caduti.

Al termine della cerimonia, alcuni bimbi, accompagnati dai loro genitori, hanno fatto visita al 1° Nucleo Elicotteri di Volpiano, dove il Cappellano Militare don Diego Maritano e il Comandante del NEC, Capitano Nicola Benvenuto, li hanno accolti per addobbare l’albero della legalità con le palline natalizie da loro realizzate. Presente anche una rappresentanza della Compagnia di Chivasso e della Stazione Carabinieri di Volpiano.