Collegno solidale: serviti 786 pasti al pranzo degli anziani

Non c’è Natale a Collegno senza il Pranzo degli Anziani, l’appuntamento gratuito rivolto alle cittadine e ai cittadini con più di 65 anni. Una tradizione che unisce convivialità, memoria e solidarietà, offrendo l’occasione di incontrarsi, condividere storie e gustare insieme il pranzo natalizio preparato da Sodexo.

L’evento si è svolto sabato scorso nelle sedi dei centri civici cittadini e presso la RSA Barbero, all’interno del parco, con la partecipazione di centinaia di persone. In totale sono stati serviti 786 pasti con 25 consegne a domicilio, segno di un impegno che raggiunge anche chi non può essere presente. Tantissime e tantissimi i volontari di ogni età che hanno contribuito alla manifestazione distribuendo i pasti e allestendo le sale. Presenti, in questa veste, anche diversi dipendenti, consiglieri comunali e Assessori.

"Il Pranzo degli Anziani è un appuntamento che rappresenta l’anima della nostra comunità. Non è soltanto un momento conviviale, ma un’occasione per riconoscere il valore delle persone che hanno costruito la Collegno di ieri e che continuano a trasmettere memoria e identità alla Collegno di oggi - sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Ringrazio di cuore tutte le volontarie e i volontari che hanno reso possibile questa giornata e tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato, portando a noi storie preziose che sono la vera ricchezza della nostra città".

Aggiunge l’Assessore alla Solidarietà Social Roberto Bacchin: "Il pranzo degli Anziani, come sempre, è stata una grandissima occasione per rinforzare lo spirito di comunità collegnese e il legame tra generazioni. La cura delle reti sociali in città passa anche attraverso momenti semplici ma profondi, unendo la partecipazione conviviale alla solidarietà: quest'anno in favore di EMERGENCY, grazie al lavoro territoriale del Gruppo collegnese Donne ai ferri corti. Grazie a chi ha scelto di esserci e di contribuire con il proprio tempo e la propria energia".