La Circoscrizione 7 sponsorizza il Balon a misura d'uomo: "Ma da 7 anni aspettiamo le telecamere"

Il quartiere si trasforma con pedonalizzazioni e aree condivise, ma c'è chi chiede di più

Le strade del Balôn stanno cambiando volto grazie al Progetto Pinqua, che punta a rendere l’area più sicura, accogliente e sostenibile. Gli interventi di pedonalizzazione hanno interessato via Mameli, via Andreis interno, piazza Borgo Dora e il Canale Molassi, trasformando spazi un tempo dedicati alle auto in luoghi da vivere, attraversare con calma e condividere. Non senza polemiche, va detto.

Secondo il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, "questi interventi, seppur piccoli, rappresentano passi importanti per rendere il Balôn un borgo più tranquillo e a misura d’uomo, restituendo alle persone che lo attraversano quotidianamente uno spazio più sicuro e piacevole". Le modifiche saranno visibili sia nei giorni feriali che durante il mercato del Balôn e il Gran Balôn, eventi che animano il quartiere e attraggono cittadini e turisti.

Tuttavia, i residenti del quartiere esprimono qualche riserva. “Belle le vie - commentano - ora attendiamo che il Comune metta la cartellonistica giusta e le telecamere per rendere davvero pedonale la zona. Sono passati ben 7 anni da quando il borgo è stato chiuso alle auto e aspettiamo sempre...”.

Philippe Versienti

