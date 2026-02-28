"Nascita di un'idea", il 3 marzo alla Holden incontro con la regista Margherita Vicario

La sfida che si pone la Scuola Holden nel 2026 è Academy Cinema, il nuovo percorso triennale sulla narrazione per immagini inaugurato il 10 febbraio, che ha l’obiettivo di formare gli sceneggiatori del futuro: autori e autrici versatili, consapevoli, sfaccettati. E farlo dialogando con un territorio che ospita realtà uniche come il Museo Nazionale del Cinema, il Torino Film Festival, il TorinoFilmLab, la Film Commission Torino Piemonte.

Per accompagnare la nascita di Academy Cinema, la Scuola apre le porte alla città con svariati appuntamenti cinematografici.

Dopo Francesco Sossai gli appuntamenti proseguono con l’attrice, cantautrice e regista Margherita Vicario, che il 3 marzo alle 18.00 sarà ospitata a Scuola con Alessandro Mari, in un incontro sulla creatività e la ricerca dell’ispirazione intitolato Nascita di un’idea. Margherita Vicario ha vinto tre David di Donatello nel 2025 con il film Gloria!: il premio per il miglior esordio alla regia, il premio per la miglior canzone originale della colonna sonora e il premio come miglior compositrice (insieme a Davide Pavanello).

Il 13 aprile alle 18.00, lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo racconterà il suo lavoro di sceneggiatore insieme al direttore didattico Martino Gozzi, in un incontro dal titolo Madame Bovary si accostò al camino, ovvero cosa deve sapere un autore per poter scrivere per il cinema.

A maggio ci sarà inoltre un laboratorio di dieci giorni progettato dal regista Michel Gondry, grazie alla collaborazione tra la Holden e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. La partnership è nata grazie alla co-progettazione di una serie di eventi che rendono omaggio al regista francese, a cui sarà dedicata una retrospettiva alla Mole Antonelliana. Autore di video musicali per Björk, i Rolling Stones, i White Stripes, i Daft Punk e i Radiohead, nonché di film culto come Se mi lasci ti cancello, scritto da Charlie Kaufman e interpretato da Jim Carrey e Kate Winslet, e L’arte del sogno con Gael García Bernal e Charlotte Gainsbourg, Gondry è anche ideatore del progetto artistico L’Usine de Films Amateurs, ispirato al suo film Be Kind Rewind. Dal 22 al 31 maggio 2026, la Scuola Holden ospiterà questo evento partecipativo che, in linea con lo spirito della Holden, vuole rendere il cinema accessibile a tutti e permettere di sperimentare il processo di produzione di un film. Piccoli gruppi di persone avranno la missione di scrivere, girare, montare e proiettare il loro cortometraggio in tempo record: tre ore. Le scenografie dei set cinematografici temporanei saranno costruite con materiali di recupero. Alla Holden saranno allestiti quattordici set – tra i quali la carrozza di un treno, un ufficio, una camera da letto, una discoteca, una stazione di polizia e una prigione. L’Usine de Films Amateurs ha già fatto tappa in 22 città di 14 Paesi in tutto il mondo, coinvolgendo 65.000 partecipanti e portando alla realizzazione di 5.000 film.

In collaborazione con maestri e professionisti che insegnano a Scuola verrà programmata una rassegna permanente di proiezioni, in modo che gli allievi e le allieve si costruiscano un vasto repertorio di riferimenti cinematografici. A questo scopo, è stata allestita una sala cinematografica interna alla Holden, dedicata alla regista, sceneggiatrice e fotografa Agnès Varda, che sarà anche aperta al pubblico in occasione di eventi speciali. La prima rassegna di film proiettati nella Sala Cinema Agnès Varda sarà curata da Alessandro Baricco, e resterà “in cartellone” per un mese. Ogni giorno, a partire dal 1 marzo, i cinque titoli scelti verranno proiettati integralmente, in un ciclo che avrà inizio alle 9.00 del mattino e che terminerà alla chiusura della Scuola, dal lunedì al venerdì. Le proiezioni saranno aperte agli studenti e alle studentesse della Holden, che potranno liberamente entrare nella Sala Cinema e godersi lo spettacolo tra una lezione e l’altra. Dopo Alessandro Baricco, altri narratori proporranno una loro rassegna, che cambierà ogni mese.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ma i posti sono limitati: per prenotarsi bisogna registrarsi qui: https://scuolaholden.it/eventi-cinema-alla-holden/