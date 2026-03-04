 / Eventi

Eventi | 04 marzo 2026

Festa di Vanchiglietta 2026: al via le adesioni per le associazioni

Domenica 22 marzo corso Belgio ospiterà laboratori, attività e momenti di aggregazione

Immagine di repertorio

Domenica 22 marzo 2026, corso Belgio ospiterà la tradizionale Festa di Vanchiglietta, un evento dedicato alla comunità e alle realtà associative del quartiere. La manifestazione sarà l’occasione per celebrare la vita culturale, ambientale, sociale e sportiva del territorio, con spazi dedicati a laboratori, attività e momenti di aggregazione.

Le associazioni interessate a partecipare gratuitamente devono inviare la loro richiesta di adesione all’indirizzo federviepemonte@gmail.com entro venerdì 13 marzo 2026. Nella comunicazione dovranno indicare: nome dell’associazione, nominativo del referente e recapito telefonico, tipo di attività proposta, eventuali necessità logistiche e metratura richiesta.

Redazione

