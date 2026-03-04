Nuovi campi da calcio alla Colletta: sabato il taglio del nastro

Taglio del nastro sabato 7 marzo 2026 alle 14.30 per i rinnovati campi da calcio dell’impianto Colletta, in via Sibilla Aleramo 24. Un appuntamento atteso da società sportive, famiglie e giovani atleti che potranno tornare a giocare su strutture completamente riqualificate. All'appuntamento prenderanno parte - tra gli altri - l'assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, e il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito del Pnrr e ha riguardato in particolare il rifacimento del campo in erba sintetica, con la posa di un nuovo manto di ultimissima generazione, pensato per garantire maggiore sicurezza, durata e qualità del gioco. Parallelamente è stata effettuata la manutenzione ordinaria del campo in erba naturale, così da assicurare standard adeguati anche per le altre attività sportive ospitate dall’impianto.

L’operazione rappresenta il completamento di un più ampio percorso di riqualificazione dell’impianto sportivo Impianto Sportivo Colletta, che negli anni scorsi aveva già visto il rifacimento degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e dei rubinetti lava-scarpe.