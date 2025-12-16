ConCittadini si diventa: nasce il consiglio dei ragazzi della 8

Partecipazione, dialogo e democrazia attiva: sono questi i pilastri su cui prende forma il nuovo Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi della Circoscrizione 8, un progetto che mette al centro le giovani generazioni e il loro ruolo nella vita pubblica del territorio.

La mattinata inaugurale, alla scuola Matteotti di corso Sicilia, ha visto un momento di confronto diretto tra l’Ente Decentrato e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di tutti gli istituti comprensivi della Circoscrizione 8, in un clima di ascolto reciproco e partecipazione consapevole. Un vero laboratorio di democrazia, dove le ragazze e i ragazzi hanno potuto esprimere idee, bisogni e proposte concrete per migliorare i quartieri in cui vivono.

I temi affrontati spaziano dall’ambiente alla scuola, dallo sport alla cultura, con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e responsabilizzare i più giovani rispetto alle scelte che incidono sulla vita di comunità. Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi diventa così uno strumento di crescita civica, ma anche un ponte stabile tra le nuove generazioni e l’amministrazione.

Come sottolineato dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e dal coordinatore alla Cultura, Michele Guggino, l’iniziativa “rappresenta un investimento sul futuro del territorio: educare alla partecipazione significa costruire cittadini più consapevoli, capaci di prendersi cura dei luoghi che abitano e di contribuire attivamente alle decisioni pubbliche”.