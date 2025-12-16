Metti in gioco il tuo talento: aperta la Call Faber 2025/26

“Faber – Quando la creatività incontra l’impresa” è un’iniziativa che coinvolge oltre 60 imprese del settore a sostegno dei giovani, dell’innovazione e della creatività digitale in Piemonte.

È il principale luogo di incontro tra nuovi talenti e imprese che credono nel valore della creatività e nelle potenzialità delle nuove generazioni.

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è il ruolo attivo delle aziende partner, che mettono in gioco competenze, visione e tempo per individuare nuovi linguaggi, talenti e possibili collaboratori, contribuendo alla crescita di un ecosistema creativo dinamico e aperto.

Faber nasce, infatti, dalla consapevolezza che le imprese creative rappresentano un motore strategico dell’innovazione e della transizione digitale.

Non a caso, più del 90% dei partecipanti alle ultime edizioni considera Faber una tappa fondamentale del proprio percorso professionale

La sfida si articola in due momenti

• Il concorso nazionale, aperto dal 1° dicembre 2025 al 13 marzo 2026, dedicato ai giovani creativi attivi nei settori più innovativi: animazione, design, gaming, realtà aumentata, web, app, IoT e altre aree in crescita. È il primo punto di contatto con le imprese partner, che valutano progetti, portfolio e percorsi.

• Il premio, che si concretizza al Fabermeeting, in programma il 22 e 23 maggio 2026: due giornate in cui i vincitori incontrano direttamente aziende grandi e piccole, partecipano a workshop guidati dai partner e accedono a premi dall'alto valore economico come tirocini e collaborazioni retribuite, accessi gratuiti a eventi e membership oltre a servizi e ad opportunità reali.

L’evento finale è una grande occasione di connessioni e collaborazione: un luogo dove imprese e giovani talenti costruiscono idee, prototipi e nuove possibilità. L’obiettivo è ampliare il mercato digitale coinvolgendo PMI, artigiani, startup e realtà dell’innovazione sociale, generando domanda di nuovi servizi creativi.

Come racconta il direttore Carlo Boccazzi Varotto: “Il Fabermeeting è soprattutto una grande festa dei talenti digitali. Un evento che sperimenta, anticipa trend e parla i linguaggi di oggi, mettendo al centro il valore delle imprese creative nella transizione digitale. Non a caso sempre più aziende decidono di partecipare attivamente, condividendo competenze e dando una mano concreta ai giovani talenti, edizione dopo edizione, per far crescere e migliorare il progetto”.

Dal 2007 Faber ha coinvolto oltre 1200 giovani, collaborato con 250 imprese e premiato 180 progetti. Le sette edizioni hanno raccolto 561 lavori di 732 creativi e ospitato 136 eventi tra workshop, talk e tavole rotonde. I partner sono cresciuti da 14 nel 2008 agli oltre 60 di oggi, formando una comunità impegnata a investire nel futuro della creatività digitale.

Novità 2026

In occasione del ventennale, nasce il percorso speciale “Faber – Back to the Skill | Percorsi di scoperta”, un’iniziativa pensata per rafforzare il dialogo tra formazione, talento e futuro, facendo crescere il ruolo del Fabermeeting come luogo di innovazione, partecipazione e valorizzazione dei talenti emergenti.

Il progetto è rivolto a giovani tra i 16 e i 29 anni, selezionati attraverso la Call for Action Unlock della Fondazione Compagnia di San Paolo, all’interno del programma Città dell’Educazione 16+.

Il coinvolgimento di questi giovani rappresenta un valore aggiunto significativo per il Fabermeeting poiché la loro partecipazione attiva contribuirà a creare uno spazio dinamico di confronto, scambio e ispirazione. Infatti, attraverso l’incontro diretto con i vincitori del concorso, il percorso offrirà nuove opportunità di orientamento, permettendo ai partecipanti di esplorare competenze, visioni professionali e traiettorie possibili per il proprio futuro.

Inoltre, al seguente link è possibile consultare l’elenco completo ai premi speciali: https://www.fabermeeting.it/i-premi-speciali/

L’iniziativa è promossa da SocialTech con il contributo della Camera di commercio di Torino, della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Torino Social Impact, e con il supporto tecnico di Weco Impresa Sociale.

Come partecipare

È possibile candidare lavori individuali o di gruppo realizzati negli ultimi 24 mesi nei seguenti ambiti:

Live action e animazione

Visual e graphic design

Gaming

Realtà aumentata e realtà virtuale

Comunicazione web, app e social media

I progetti saranno valutati dalle aziende partner, che selezioneranno i partecipanti ammessi al Fabermeeting, in programma il 22 e 23 maggio 2026 a Toolbox Coworking (Torino).