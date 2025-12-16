All'Osteria Rabezzana, il concerto di Natale con Lil Darling Quartet

Mercoledì 17 dicembre alle ore 21.30, appuntamento con Jazzin’up Christmas, il concerto di Natale con Lil Darling Quartet all'Osteria Rabezzana. In Jazzin’up Christmas la musica jazz diventa protagonista di un viaggio tra le melodie natalizie più amate e le canzoni che hanno fatto la storia. Sarà la musica e la voce di poeti e narratori di ogni parte del mondo a guidare l’ispirazione del Lil Darling Quartet, rinomato per la sua versatilità e capacità di reinterpretare brani iconici con originalità e passione. Dalla musica magica delle favole Alice in Wonderland ai classici standards di Ella Fitzgerald e Frank Sinatra, al mondo del musical con interpretazioni jazz di pezzi celebri come My favourite things, Over the rainbow, I’ll build a stairway to paradise.