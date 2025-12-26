"Forbici Follia", lo spettacolo tutto da ridere che non stanca mai: il giallo comico interattivo festeggia 26 anni di repliche

Si torna a ridere nel negozio di Parrucchiere "Forbici Follia", un nome che a Torino è ormai un classico. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, il giallo comico interattivo torna al Teatro Erba nella versione storica firmata Torino Spettacoli, al suo 26esimo anniversario di repliche. Uno spettacolo unico nel panorama teatrale, capace di coinvolgere spettatori dai 5 ai 100 anni, dove ridere, indagare e partecipare diventano un'unica esperienza.

Un successo che non invecchia

Giallo, comico e interattivo: Forbici Follia è la commedia che non basta vedere una sola volta, perché ogni sera cambia il finale, deciso direttamente dal pubblico. A furor di popolo, lo spettacolo torna in scena, confermandosi uno degli appuntamenti più amati e longevi della scena teatrale torinese.

In scena il cast dei Beniamini di Torino Spettacoli: Elia Tedesco, Elena Soffiato, Simone Moretto, Matteo Anselmi, Andrea Beltramo, Carmelo Cancemi e Cristina Palermo. Il testo è di Paul Portner, la regia di Gianni Williams, con allestimento originale americano di Bruce Jordan e Marylin Abrams. Un salone da parrucchiere e un delitto da risolvere L’azione si svolge in tempo reale nel salone di parrucchiere “Forbici Follia”, dove si fanno realmente shampoo, permanenti e messe in piega. Al piano di sopra viene commesso un omicidio. Dopo l’intervento di un commissario e di un agente speciale, quattro sospettati devono difendersi dall’accusa di omicidio.

A questo punto entrano in gioco gli spettatori, chiamati a collaborare alle indagini in qualità di unici testimoni del delitto. Sarà il pubblico, attraverso domande, osservazioni e votazioni, a scegliere la soluzione del caso e quindi il finale dello spettacolo. I personaggi, fortemente caratterizzati, animano la scena tra comicità e mistero: la parrucchiera Alina, l’agente speciale Lo Sordo, il proprietario del salone Giampy, l’antiquario Giulio Vallerì, il commissario Montalbino e la cliente dell’alta società signora Ravagliati. Dalle origini al Guinness dei Primati

Il testo nasce negli anni Sessanta dalla penna dello psicologo svizzero Paul Portner, interessato ai diversi modi in cui le persone percepiscono la realtà e un crimine. Da questa intuizione prende forma uno spettacolo destinato a diventare un “caso” mondiale, entrato più volte nel Guinness dei Primati.

La versione americana debutta nel 1978 a Lake George, New York. I diritti vengono poi acquisiti per tutto il mondo.. Nel 2000 inaugura la prima stagione del Teatro Gioiello, diventando uno dei titoli simbolo di Torino Spettacoli. Questa è la seconda stagione consecutiva al Teatro Erba.

Date, orari e biglietti