Folkstone e Lello Analfino & T-Orkestar: i concerti della settimana all'Hiroshima Mon Amour

Nuova settimana di concerti all'Hiroshima Mon Amour. Ecco quali sono gli appuntamenti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre.
Mercoledì 17 dicembre 2025
FOLKSTONE Delirium Winter Tour – Special Edition
Band simbolo del folk metal italiano, i Folkstone, arrivano a Torino, per la prima volta a Hiroshima Mon Amour per il live di “Delirium Winter Tour – Special Edition”, il tour per presentare il doppio album “Natura Morta” pubblicato lo scorso marzo . Non solo un viaggio musicale, ma anche un momento di condivisione con il pubblico che da sempre accompagna la band con grande partecipazione e affetto.
Giovedì 18 dicembre 2025
LELLO ANALFINO & T-ORKESTAR in “Sicilia Express Tour”
La nuova energia della musica siciliana tra tradizione, contaminazioni e pura adrenalina con il live di Lello Analfino & T-Orkestar in concerto sul palco di Hiroshima Mon Amour con il “Sicilia Express Tour”, un viaggio musicale che attraversa l’Italia portando con sé l’energia, i suoni e i colori della Sicilia.