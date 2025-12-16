"Seduti su una nuvola": il Concerto Orchestra e Coro Arsenale della Pace

Il Laboratorio del Suono del Sermig di Torino conferma il suo appuntamento natalizio all'interno della Rassegna Dicembre Musica di Associazione Artistico-Culturale Ippogrifo.
Il concerto, che vedrà esibirsi insieme Orchestra e Coro dell'Arsenale della Pace diretti da Mauro Tabasso (Maestra del coro: Roberta Bacciolo), si terrà sabato 20 dicembre alle ore 21.00 nella Chiesa Maria Regina della Pace.
Il titolo del concerto, Seduti su una nuvola, è un omaggio al poeta libanese naturalizzato statunitense Khalil Gibran e al suo messaggio di pace.