Capodanno dentro Askatasuna, FdI: "Stabile inagibile. Torino non merita questa vergogna"

Capodanno al Dopolavoro di Askatasuna. I torinesi potranno salutare il 2025 con una festa all'interno dell'ex centro sociale di corso Regina Margherita 47, ma non si tratta dell'unico evento in programma da qua a fine dicembre.

FdI sulle barricate

Sabato prossimo è infatti prevista dalle 19 in poi la polentata natalizia con la musica dei Jazz Manuche Trio. E Fratelli d'Italia, per voce della vicecapogruppo alla Camera Augusta Montaruli e dell’assessore regionale Maurizio Marrone, sale sulle barricate.

Iniziative che vengono organizzate, ricordano i meloniani, in uno stabile "inagibile". "Come se non bastasse, - aggiungono - scorrendo il calendario, è possibile avere la riprova di quanto le cosiddette “realtà civiche” con cui Lo Russo è sceso a patti, siano nient’altro che gli antagonisti stessi, tanto da aver sospeso le attività all’interno del centro sociale nel fine settimana del 5-6 dicembre per “iniziative NoTav in Val di Susa”".

"Solo Lo Russo non vede"