Comunità energetica da fonti rinnovabile Mn: Nichelino entra con il Superga e la Gramsci

Il Teatro Superga e la scuola elementare Gramsci, grazie al fotovoltaico, produrranno e contribuiranno alla produzione di energia pulita per la Città di Nichelino, aggiungendosi al tetto della sede Cgil di corso Trieste a Moncalieri per favorire la diffusione della nuova Cer MN. La Comunità Energetica da fonti Rinnovabili di Moncalieri e Nichelino, questo per esteso il nome, è il grande progetto sociale e ambientale presentato ieri nella Sala Mattei del Comune amministrato dal sindaco Giampiero Tolardo.

Quando e come nasce l'iniziativa

Nel marzo del 2023 un gruppo di cittadini con diverse sensibilità, esperienze, e competenze costituisce il comitato promotore di Comunità Energetiche da fonti Rinnovabili a Moncalieri e Nichelino “Attiva-CER”. L’azione promozionale del comitato Attiva.CER ha contribuito alla nascita, nel mese di febbraio2024, della prima Comunità Energetica da fonti Rinnovabili nel territorio di Moncalieri e Nichelino: “CER-MN”. Una iniziativa cui hanno aderito diversi soggetti, compresi i sindacati, e varie forze politiche del centrosinistra ed anche il M5S. Non a caso, durante la presentazione ufficiale, erano presenti, tra gli altri, l'assessora all'Ambiente di Moncalieri Alessandra Borello, la consigliera comunale di maggioranza Nicoletta Persico (Pd) e quella di minoranza Barbara Fassone (M5S).

Cosa e' una Cer e chi può aderire

La Cer è una rete di realtà più o meno grandi con lo scopo comune di cambiare in meglio le abitudini di produzione, distribuzione e consumo dell’energia. "Alla Comunità energetica possono partecipare tutti, dal singolo all’ente. Restano escluse le grandi aziende e le società che fanno business", come ha spiegato Dario Fara, Presidente di Cer MN. In sostanza si tratta di mettere a disposizione della Comunità l’energia da fonti rinnovabili prodotta in eccedenza e non utilizzata così da andare a supportare i soggetti più fragili con il surplus energetico prodotto.

I commenti

“Abbiamo messo a disposizione di Cer gli impianti fotovoltaici che stiamo realizzando con i lavori di efficientamento energetico del Teatro Superga e della scuola Gramsci – commentano il sindaco Tolardo, l'assessore all'Innovazione tecnologica Francesco Di Lorenzo e quello all'Ecologia Integrale Alessandro Azzolina - L’energia prodotta in più verrà ridistribuita in rete attraverso le centraline di riferimento della Comunità sul nostro territorio. Crediamo nel rispetto dell’ambiente e nel creare una cultura del rispetto per il futuro delle giovani generazioni. Questo è solo un primo tassello di un mosaico molto più ampio che vogliamo andare a comporre nei prossimi anni, a supporto della nostra comunità”.

“I soggetti destinatari – conclude Paola Rasetto, assessora alle Politiche sociali – saranno selezionati con attenzione per mantenere la promessa di solidarietà sociale che è alla base della Cer e che ci vede allineati”. Per un futuro energetico alternativo, più sostenibile e attento all'ambiente.