Pinerolo omaggia il suo campione Andrea Vavassori

Ha portato l'insalatiera della Davis, fatto foto con il pubblico e rinsaldato il suo legame con Pinerolo. Il doppista Andrea Vavassori è stato accolto poca fa nella sala rappresentanza del Comune per omaggiarlo dopo una stagione nuovamente ad alto livello e la vittoria della Davis, pur senza scendere in campo con il suo compagno storico Simone Bolelli, "perché sono stati bravi Matteo e Flavio (Berrettini e Cobolli che hanno vinto tutti i singolari, ndr)". Vavassori ha anche profilato la possibilità di un nuovo compagno per le Olimpiadi 2028, quando Bolelli avrebbe quasi 43 anni. E uno dei nomi sul tavolo è il torinese Lorenzo Sonego, con cui ha già fatto coppia.

Il sindaco Luca Salvai lo ha ringraziato per aver conservato il suo legame con la città, malgrado la carriera di successo. Il tennista ha confermato il suo forte legame con la città in cui ha preso casa: "Mi hanno detto di prenderla a Montecarlo, ma mi piace tornare alle radici ed essere vicino alla mia famiglia".