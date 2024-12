Addio a Sergio Giunta, storico massaggiatore di Toro e Juve

Calcio in lutto per la scomparsa, all'età di 75 anni, di Sergio Giunta, ex massaggiatore prima del Toro e poi della Juve.

Prima al Toro e poi alla Juve

Con i colori granata ha vissuto i Favolosi anni Ottanta, in cui il Torino vinceva i derby ed era protagonista di alto livello in campionato, come testimoniò il secondo posto e lo scudetto sfiorato nel 1985, primo anno sotto la seconda gestione di Gigi Radice.

Giunta a metà degli anni Novanta passò poi sull'altra sponda del Po, diventando apprezzato e vincente negli anni d'oro della gestione di Marcello Lippi, ricca di trionfi di ogni genere in Italia e in Europa per la Juve.

I funerali in forma privata

"Alla moglie, signora Adriana, alla figlia Erika, alle nipoti Sofia e Alice, ai suoi cari e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata", ha scritto il Torino FC sul suo sito internet.

I funerali si volgeranno in forma strettamente privata venerdì 20 dicembre.