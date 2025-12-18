Grugliasco e il compleanno speciale di nonna Anella

Nella mattina del 17 dicembre, il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito è andato a fare gli auguri di buon compleanno a nonna Anella Guglielmelli per aver spento 100 candeline!

«Arrivare a cento anni significa prendersi cura di corpo e mente, con costanza, nel corso di tutta la propria vita. Rivolgo un grande ringraziamento a tutto il personale che si occupa di loro quotidianamente».

Alla festa erano presenti 6 dei suoi 7 figli e 5 nipoti. Il sindaco Gaito ha donato alla signora dei fiori, un libro fotografico e delle cartoline d'epoca.