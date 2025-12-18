Un trailer al Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo per far conoscere il progetto sui Sem Terra

Quattro ragazzi del Pinerolese hanno realizzato un documentario che uscirà a gennaio sulla situazione di famiglie della regione brasiliana di Bahia, nato da una loro esperienza sul campo l’estate scorsa. Domani, venerdì 19 dicembre, a partire dalle 18, al Museo del Mutuo Soccorso di via Silvio Pellico 19 a Pinerolo si terrà una serata in cui verrà proiettato il trailer di ‘Raìzes Sem Terra’ con l’esposizione del progetto che c’è dietro.

“Il Museo l’abbiamo contattato noi su suggerimento delle assessore Lia Bianco e Francesca Costarelli, a cui avevo esposto la nostra iniziativa e avevo chiesto come implementarla. Francesca Ferrante, del Museo, ha subito accolto l’idea perché alla fine il Mutuo Soccorso è pienamente contestualizzato con quello che avviene in Brasile – spiega Fabio Rotondo, che insieme ad Alessia Morat, Francesco Ballarini e Francesco Saretto, ha realizzato il documentario negli scorsi mesi –. La serata ha lo scopo di continuare a creare una comunità intorno al progetto sui Sem Terra in vista dell’uscita del documentario. Spiegheremo il problema delle famiglie Sem Terra, come il Pinerolese sta aiutando, anche tramite una raccolta fondi, e come questa missione sta continuando dopo 50 anni”.

Seguirà la proiezione del trailer, spazio per domande e un momento conviviale con panettone, cioccolata calda, birre e dj set Poltergeist. L’ingresso è libero.