In piazza Vittorio 15 minuti di silenzio contro la violenza sulle donne

Un momento di silenzio per dare voce a chi voce non ha. Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, piazza Vittorio Veneto ospiterà un sit-in artistico silenzioso contro la violenza di genere.

Dalle 10 alle 10.15, per quindici minuti, artisti e partecipanti daranno vita a una performance collettiva nel silenzio, utilizzando la presenza fisica e il linguaggio dell’arte come forma di testimonianza e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne.

L’iniziativa è promossa dal Movimento Magus - Movimento Internazionale d’Arte e Consapevolezza, realtà attiva da oltre dieci anni nella promozione di progetti artistici e culturali dedicati ai diritti, alla consapevolezza sociale e alla diffusione della cultura attraverso l’arte. A guidare il movimento è la fondatrice Claudia Ottone.